2024 foi o ano com mais incidentes aéreos na última década no Brasil JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 22h47 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

2024 foi o ano com mais incidentes aéreos na última década no Brasil. Foram mais de 2.400. Em 2025, o Brasil já registrou quase 300 ocorrências apenas no início deste ano. Um desses incidentes ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, quando um passageiro acionou a escada inflável durante a decolagem, sendo removido do voo pela Polícia Federal. Dados revelam que falhas no sistema são uma causa comum, com o mau funcionamento do motor responsável por 51 ocorrências. Além disso, colisões com aves foram registradas 25 vezes. Especialistas destacam que a manutenção adequada das aeronaves e o treinamento dos pilotos são cruciais para reduzir riscos no transporte aéreo, que, embora considerado o mais seguro, não está isento de incidentes.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD