35% das pessoas com dívidas não controlam finanças

35% das pessoas com dívidas em atraso não controlam suas finanças.
A falta de controle é causada por desinteresse, desmotivação e instabilidade de renda.
Um planejamento financeiro eficaz é essencial para evitar a inadimplência.
Serializações simples, como anotar receitas e despesas, podem ajudar no controle financeiro.
Uma pesquisa revela que 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro. Para evitar a inadimplência e novas dívidas, é essencial um planejamento financeiro eficaz.
A falta de controle é causada por desinteresse, desmotivação pela demora nos resultados e instabilidade de renda. Muitas pessoas não consideram a gestão de gastos essencial, mas além de ganhar dinheiro, é crucial saber administrá-lo.
Mesmo sem habilidades tecnológicas, é possível fazer um planejamento simples. Anotar receitas e despesas em papel permite monitorar gastos e tomar decisões financeiras antecipadamente, prevenindo dívidas futuras.
