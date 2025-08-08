Logo R7.com
35% das pessoas com dívidas não controlam finanças

Planejamento financeiro simples pode prevenir inadimplência

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • 35% das pessoas com dívidas em atraso não controlam suas finanças.
  • A falta de controle é causada por desinteresse, desmotivação e instabilidade de renda.
  • Um planejamento financeiro eficaz é essencial para evitar a inadimplência.
  • Serializações simples, como anotar receitas e despesas, podem ajudar no controle financeiro.

 

Uma pesquisa revela que 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro. Para evitar a inadimplência e novas dívidas, é essencial um planejamento financeiro eficaz.

A falta de controle é causada por desinteresse, desmotivação pela demora nos resultados e instabilidade de renda. Muitas pessoas não consideram a gestão de gastos essencial, mas além de ganhar dinheiro, é crucial saber administrá-lo.

Mesmo sem habilidades tecnológicas, é possível fazer um planejamento simples. Anotar receitas e despesas em papel permite monitorar gastos e tomar decisões financeiras antecipadamente, prevenindo dívidas futuras.

