41% dos brasileiros avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, mostra pesquisa

Confira nesta edição do JR 24 Horas: 41% dos brasileiros avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo. É o que revela uma pesquisa do instituto Ipsos-Ipec, divulgada nesta quinta (13). Há um ano, 32% consideravam o governo ruim ou péssimo. Ainda de acordo com a pesquisa, 27% o avaliam como ótimo ou bom e 30% como regular. Foram ouvidas 2 mil pessoas maiores de 16 anos, em 131 municípios, entre os dias 7 e 11 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E ainda: Homem fica preso dentro de um carro em um riacho e é socorrido por helicóptero nos EUA.

