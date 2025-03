Abrigo incendiado deixou quatro mortos e nove feridos em São José dos Campos (SP) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 17h22 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta segunda-feira (10), a polícia de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa para dar informações sobre a morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. No sábado (8), um vizinho da vítima foi preso. No domingo (9), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um amigo da família de Vitória. E ainda: SERIPA investiga causas da queda de avião monomotor no litoral paulista.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD