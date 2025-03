‘Acho que Zelensky foi humilhado’, comenta Lula sobre discussão entre Trump e o presidente ucraniano JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula participou da cerimônia do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Montevidéu. A vitória na eleição sobre Álvaro Delgado, candidato do presidente Luis Lacalle Pou, representa o retorno da esquerda ao comando do país. No evento, Lula comentou a situação da guerra na Ucrânia depois do bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O presidente disse que Zelensky “foi humilhado”.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD