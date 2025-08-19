Acidente fatal na Zona Norte do Rio de Janeiro deixa dois mortos Colisão em alta velocidade resulta em duas mortes e prisões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h42 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Acidente na Zona Norte do Rio de Janeiro resulta na morte de Kátia e José Teixeira.

Colisão ocorreu após o casal avançar um sinal vermelho, atingido por veículo em alta velocidade.

Motorista do outro veículo, Alexandre Campista, estava sob efeito de álcool e foi preso por homicídio doloso.

Um passageiro do carro do casal está hospitalizado, enquanto outro ocupante do veículo colisor está em estado grave.

Um acidente em um cruzamento na Zona Norte do Rio de Janeiro resultou na morte de duas pessoas no último final de semana. Kátia Teixeira e José Teixeira estavam em um automóvel atingido por outro veículo em alta velocidade. O acidente ocorreu quando o carro do casal avançou um sinal vermelho e foi atingido por outro veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro em alta velocidade tentou frear antes da colisão, mas o impacto foi inevitável. Kátia morreu instantaneamente e José, que dirigia o carro, chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O motorista do carro que tentou fugir a pé foi encontrado sob influência de álcool e detido por testemunhas no local. Ele responderá por homicídio doloso devido à embriaguez ao volante.

Um terceiro passageiro no veículo do casal permanece hospitalizado em condição estável. Outro ocupante do veículo que colidiu também está em estado grave. Desde o início do ano, mais de 47 mil acidentes com vítimas foram registrados no Rio de Janeiro, representando um aumento de 5% em comparação com o ano anterior.

O que aconteceu no acidente na Zona Norte do Rio de Janeiro?

Um acidente em um cruzamento resultou na morte de duas pessoas, Kátia Teixeira e José Teixeira, após o carro em que estavam ser atingido por outro veículo em alta velocidade que avançou um sinal vermelho.

Qual foi a situação do motorista do carro que causou o acidente?

O motorista tentou fugir a pé e foi encontrado sob influência de álcool. Ele foi detido por testemunhas e responderá por homicídio doloso devido à embriaguez ao volante.

Qual a condição das outras vítimas envolvidas no acidente?

Um terceiro passageiro do carro do casal está hospitalizado em condição estável, enquanto outro ocupante do veículo que colidiu está em estado grave.

Qual é a estatística de acidentes com vítimas no Rio de Janeiro em 2023?

Desde o início do ano, mais de 47 mil acidentes com vítimas foram registrados no Rio de Janeiro, o que representa um aumento de 5% em comparação com o ano anterior.

