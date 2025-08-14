Acidentes com motos aquáticas geram alerta no Brasil Fiscalização e habilitação são essenciais para segurança nas praias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h35 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Autoridades brasileiras alertam sobre acidentes com motos aquáticas nas praias.

Incidentes incluem ferimentos em banhistas e uma fatalidade no Pará.

A Marinha investiga os casos e destaca a necessidade de fiscalização e habilitação dos condutores.

Em 2023, a Capitania dos Portos da Bahia apreendeu 54 motos aquáticas por infrações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Autoridades brasileiras estão em alerta após uma série de acidentes envolvendo motos aquáticas nas praias do país. Esses incidentes destacam o despreparo dos condutores e a necessidade urgente de maior fiscalização. Em Salvador, uma moto aquática atingiu uma banhista na Praia da Boa Viagem, resultando em ferimentos leves. O condutor fugiu sem prestar socorro, e a Marinha está investigando o caso.

Na Ilha do Combu, no Pará, uma colisão entre uma lancha e uma moto aquática levou à morte de uma mulher que foi arremessada contra uma árvore. Outro incidente ocorreu no Lago Paranoá, em Brasília, onde dois jovens foram atingidos por uma moto aquática em alta velocidade. A Marinha do Brasil é responsável pela fiscalização dessas embarcações e pela aplicação de penalidades por infrações como a falta de habilitação.

As embarcações devem reduzir a velocidade para 3 nós a partir de 200 metros da faixa de areia. Este ano, a Capitania dos Portos da Bahia já apreendeu 54 motos aquáticas devido a infrações graves. Condutores imprudentes enfrentam punições severas, incluindo a possível perda da habilitação em caso de reincidência.

Quais medidas estão sendo tomadas em resposta aos acidentes com motos aquáticas no Brasil?

As autoridades brasileiras estão em alerta e destacam a necessidade urgente de maior fiscalização e habilitação dos condutores.

‌



O que aconteceu na Praia da Boa Viagem em Salvador?

Uma moto aquática atingiu uma banhista, resultando em ferimentos leves, e o condutor fugiu sem prestar socorro, levando a Marinha a investigar o caso.

Quais foram os resultados de outros incidentes com motos aquáticas?

Na Ilha do Combu, no Pará, uma mulher morreu após uma colisão entre uma lancha e uma moto aquática. Em Brasília, dois jovens foram atingidos por uma moto aquática em alta velocidade.

‌



Quais são as regras de velocidade para motos aquáticas nas praias?

As embarcações devem reduzir a velocidade para 3 nós a partir de 200 metros da faixa de areia, e a Capitania dos Portos da Bahia já apreendeu 54 motos aquáticas este ano devido a infrações graves.

Veja também

‌



Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025 Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13) Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet Presidente Lula debate com integrantes do governo projeto de lei para regulamentar redes sociais Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB) Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!