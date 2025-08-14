Acidentes com motos aquáticas geram alerta no Brasil
Fiscalização e habilitação são essenciais para segurança nas praias
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Autoridades brasileiras estão em alerta após uma série de acidentes envolvendo motos aquáticas nas praias do país. Esses incidentes destacam o despreparo dos condutores e a necessidade urgente de maior fiscalização. Em Salvador, uma moto aquática atingiu uma banhista na Praia da Boa Viagem, resultando em ferimentos leves. O condutor fugiu sem prestar socorro, e a Marinha está investigando o caso.
Na Ilha do Combu, no Pará, uma colisão entre uma lancha e uma moto aquática levou à morte de uma mulher que foi arremessada contra uma árvore. Outro incidente ocorreu no Lago Paranoá, em Brasília, onde dois jovens foram atingidos por uma moto aquática em alta velocidade. A Marinha do Brasil é responsável pela fiscalização dessas embarcações e pela aplicação de penalidades por infrações como a falta de habilitação.
As embarcações devem reduzir a velocidade para 3 nós a partir de 200 metros da faixa de areia. Este ano, a Capitania dos Portos da Bahia já apreendeu 54 motos aquáticas devido a infrações graves. Condutores imprudentes enfrentam punições severas, incluindo a possível perda da habilitação em caso de reincidência.
Quais medidas estão sendo tomadas em resposta aos acidentes com motos aquáticas no Brasil?
As autoridades brasileiras estão em alerta e destacam a necessidade urgente de maior fiscalização e habilitação dos condutores.
O que aconteceu na Praia da Boa Viagem em Salvador?
Uma moto aquática atingiu uma banhista, resultando em ferimentos leves, e o condutor fugiu sem prestar socorro, levando a Marinha a investigar o caso.
Quais foram os resultados de outros incidentes com motos aquáticas?
Na Ilha do Combu, no Pará, uma mulher morreu após uma colisão entre uma lancha e uma moto aquática. Em Brasília, dois jovens foram atingidos por uma moto aquática em alta velocidade.
Quais são as regras de velocidade para motos aquáticas nas praias?
As embarcações devem reduzir a velocidade para 3 nós a partir de 200 metros da faixa de areia, e a Capitania dos Portos da Bahia já apreendeu 54 motos aquáticas este ano devido a infrações graves.
Veja também
Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!