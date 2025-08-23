Logo R7.com
Advogado morre após ter carro esmagado por caminhão em São Paulo

Motorista da carreta dormiu ao volante antes de acidente fatal

Corpo de advogado que teve carro esmagado por caminhão é enterrado no interior de São Paulo

Gláucio Rogério Gonçalves, advogado, perdeu a vida em um acidente em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele voltava para casa quando seu carro foi atingido na traseira por um caminhão e prensado entre duas carretas. Imagens das câmeras internas revelaram que o motorista da carreta dormiu ao volante no momento do acidente. Inicialmente, ele alegou falha nos freios. O caso está sendo tratado como homicídio culposo. O motorista foi afastado até a conclusão das investigações.

Assista ao vídeo - Corpo de advogado que teve carro esmagado por caminhão é enterrado no interior de São Paulo

