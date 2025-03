Advogados de Bolsonaro voltam a pedir que ele seja julgado em plenário do STF JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 23h17 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro rebateram a denúncia apresentada contra ele por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado, e voltaram a pedir que ele seja julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. O prazo para defesa de todos os denunciados no caso termina nesta sexta-feira (7). A defesa do ex-presidente apresentou um documento de 129 páginas para tentar derrubar a acusação. É a segunda tentativa dos advogados de Bolsonaro de levar o julgamento aos 11 ministros. A primeira já foi negada pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, com a justificativa de que ações penais devem ser julgadas nas turmas. Agora, só uma decisão do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, poderia tirar a análise do caso da primeira turma.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD