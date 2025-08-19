Advogados de empresário suspeito de matar gari renunciam ao caso

Os advogados que representavam Renê Júnior, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza em Belo Horizonte, renunciaram ao caso. Imagens de câmeras de segurança mostram Renê seguindo sua rotina após o crime, interagindo com colegas no trabalho e passeando com seus cachorros no condomínio onde mora. Ele também foi visto com uma arma que guardou em sua mochila.
A polícia confirmou que a arma utilizada pertencia à esposa do suspeito, a delegada Ana Paula Balbino, que continua em suas funções enquanto sua conduta está sob investigação. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas sugere o afastamento temporário da delegada para assegurar a imparcialidade da investigação.
