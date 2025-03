Agente do Detran é afastado após cobrar propina e bater, de propósito, em carro de condutora no Pará JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 22h55 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma viatura do Detran bateu, de propósito, no carro de uma motorista, no Pará. A agressão teria acontecido após uma blitz de fiscalização. A condutora não tinha carteira de habilitação e o licenciamento do veículo estava atrasado. Segundo a motorista, o agente teria dito para que ela pagasse propina para que o carro não fosse guinchado. Imagens gravadas por ela mostram o momento em que o homem engata a marcha à ré e bate contra o veículo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD