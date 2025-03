Agente do Detran no Pará afastado após colisão intencional Motorista relata cobrança de propina durante blitz de fiscalização JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 00h02 (Atualizado em 11/03/2025 - 00h02 ) twitter

Agente do Detran é afastado após cobrar propina e bater, de propósito, em carro de condutora no Pará

Um agente do Detran no Pará foi afastado após alegações de que colidiu intencionalmente com o carro de uma motorista. O incidente ocorreu durante uma blitz, quando a motorista foi parada por dirigir sem habilitação e com licenciamento atrasado. A motorista gravou o momento em que o agente engatou a marcha à ré e colidiu com seu carro.

Segundo a motorista, o agente exigiu R$ 400 para não guinchar o veículo, mas ela afirmou ter apenas R$ 100, oferta que foi recusada. Uma advogada especialista em trânsito apontou infrações de ambas as partes: a motorista por dirigir sem habilitação e com licenciamento atrasado; o agente por sua conduta inadequada.

O DETRAN informou que o agente foi afastado imediatamente após o incidente e que uma investigação foi ordenada pelo governador Helder Barbalho para apurar o caso.

