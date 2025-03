‘Ainda Estou Aqui’ leva o Oscar de melhor filme internacional JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 08h17 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Ainda Estou Aqui’ leva o Oscar de melhor filme internacional. É a primeira estatueta de uma produção brasileira na maior premiação do cinema mundial. Veja também: apenas 2,5 milhões de pessoas têm direito ao saque integral do FGTS com nova regra

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD