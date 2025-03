Alerta de temporais para mais de três mil municípios brasileiros INMET emite aviso de chuvas intensas com riscos de alagamentos e granizo JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h33 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h33 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para temporais em mais de três mil municípios no Brasil. Florianópolis deve enfrentar chuvas intensas com riscos de alagamentos, deslizamentos e granizo. São Paulo terá clima abafado com previsão de chuvas fortes à tarde em áreas isoladas, enquanto Belém deve ter precipitações durante todo o dia.

A instabilidade atmosférica aumenta no centro-sul do país devido à presença de uma frente fria que avança pelo alto mar, afetando o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e o interior do Rio de Janeiro. No nordeste, o litoral também pode receber chuvas intensas.

As temperaturas variam significativamente entre as regiões, com Porto Alegre chegando a 25 graus, Rio de Janeiro a 35 graus, Cuiabá a 31 graus, e Fortaleza e Macapá alcançando até 29 graus. Em Teófilo Otoni, Minas Gerais, espera-se calor intenso com baixa umidade até sexta-feira, atingindo máximas de até 33 graus. Já Araci, na Bahia, deve continuar ensolarada com temperaturas próximas a 34 graus.

