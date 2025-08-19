Alexandre de Moraes diz a jornal americano que não vai recuar de investigação contra Bolsonaro Ministro do STF destaca continuidade em processo judicial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h51 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes reafirma investigação contra Jair Bolsonaro.

Trump impõe sanções ao Brasil e a Moraes por envolvimento no golpe de Estado.

Departamento de Estado dos EUA considera Moraes prejudicial para negócios americanos.

Inquérito Núcleo 4 está na fase final, com decisão da Procuradoria em duas semanas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reafirmou ao jornal americano The Washington Post que não recuará na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação ocorreu no domingo (17), com Moraes destacando sua determinação em seguir com o processo judicial.

Donald Trump impôs sanções ao Brasil e a Moraes em resposta ao julgamento por tentativa de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro. Além disso, o Departamento de Estado dos EUA declarou que Moraes é considerado prejudicial para negócios nos Estados Unidos, proibindo cidadãos americanos de manter relações comerciais com ele. O STF ainda não se manifestou sobre essa declaração.

O inquérito conhecido como Núcleo 4 está na fase final das alegações, com a Procuradoria-Geral da República tendo duas semanas para decidir sobre a acusação ou absolvição dos envolvidos no apoio às manifestações em frente aos quartéis do Exército.

Qual a posição do ministro Alexandre de Moraes em relação à investigação contra Jair Bolsonaro?

Alexandre de Moraes reafirmou que não recuará na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando sua determinação em seguir com o processo judicial.

Quais são as sanções impostas por Donald Trump relacionadas a essa investigação?

Donald Trump impôs sanções ao Brasil e a Moraes em resposta ao julgamento por tentativa de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro, considerando Moraes prejudicial para negócios nos Estados Unidos.

Qual é a situação atual do inquérito conhecido como Núcleo 4?

O inquérito Núcleo 4 está na fase final das alegações, com a Procuradoria-Geral da República tendo duas semanas para decidir sobre a acusação ou absolvição dos envolvidos no apoio às manifestações em frente aos quartéis do Exército.

O STF já se manifestou sobre as declarações do Departamento de Estado dos EUA?

O STF ainda não se manifestou sobre a declaração do Departamento de Estado dos EUA que proíbe cidadãos americanos de manter relações comerciais com Alexandre de Moraes.

