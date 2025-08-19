Alexandre de Moraes diz a jornal americano que não vai recuar de investigação contra Bolsonaro
Ministro do STF destaca continuidade em processo judicial
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reafirmou ao jornal americano The Washington Post que não recuará na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação ocorreu no domingo (17), com Moraes destacando sua determinação em seguir com o processo judicial.
Donald Trump impôs sanções ao Brasil e a Moraes em resposta ao julgamento por tentativa de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro. Além disso, o Departamento de Estado dos EUA declarou que Moraes é considerado prejudicial para negócios nos Estados Unidos, proibindo cidadãos americanos de manter relações comerciais com ele. O STF ainda não se manifestou sobre essa declaração.
O inquérito conhecido como Núcleo 4 está na fase final das alegações, com a Procuradoria-Geral da República tendo duas semanas para decidir sobre a acusação ou absolvição dos envolvidos no apoio às manifestações em frente aos quartéis do Exército.
Qual a posição do ministro Alexandre de Moraes em relação à investigação contra Jair Bolsonaro?
Alexandre de Moraes reafirmou que não recuará na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando sua determinação em seguir com o processo judicial.
Quais são as sanções impostas por Donald Trump relacionadas a essa investigação?
Donald Trump impôs sanções ao Brasil e a Moraes em resposta ao julgamento por tentativa de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro, considerando Moraes prejudicial para negócios nos Estados Unidos.
Qual é a situação atual do inquérito conhecido como Núcleo 4?
O inquérito Núcleo 4 está na fase final das alegações, com a Procuradoria-Geral da República tendo duas semanas para decidir sobre a acusação ou absolvição dos envolvidos no apoio às manifestações em frente aos quartéis do Exército.
O STF já se manifestou sobre as declarações do Departamento de Estado dos EUA?
O STF ainda não se manifestou sobre a declaração do Departamento de Estado dos EUA que proíbe cidadãos americanos de manter relações comerciais com Alexandre de Moraes.
Veja também
Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!