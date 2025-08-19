Logo R7.com
Alexandre de Moraes diz a jornal americano que não vai recuar de investigação contra Bolsonaro

Ministro do STF destaca continuidade em processo judicial

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Ministro Alexandre de Moraes reafirma investigação contra Jair Bolsonaro.
  • Trump impõe sanções ao Brasil e a Moraes por envolvimento no golpe de Estado.
  • Departamento de Estado dos EUA considera Moraes prejudicial para negócios americanos.
  • Inquérito Núcleo 4 está na fase final, com decisão da Procuradoria em duas semanas.

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reafirmou ao jornal americano The Washington Post que não recuará na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação ocorreu no domingo (17), com Moraes destacando sua determinação em seguir com o processo judicial.

Donald Trump impôs sanções ao Brasil e a Moraes em resposta ao julgamento por tentativa de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro. Além disso, o Departamento de Estado dos EUA declarou que Moraes é considerado prejudicial para negócios nos Estados Unidos, proibindo cidadãos americanos de manter relações comerciais com ele. O STF ainda não se manifestou sobre essa declaração.

O inquérito conhecido como Núcleo 4 está na fase final das alegações, com a Procuradoria-Geral da República tendo duas semanas para decidir sobre a acusação ou absolvição dos envolvidos no apoio às manifestações em frente aos quartéis do Exército.

Últimas


