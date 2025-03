Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann assumem ministérios em Brasília Posse marca mudanças no governo em meio à expectativa por reforma mais ampla JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann assumem ministérios da Saúde e das Relações Institucionais

Os novos ministros da Saúde e das Relações Institucionais tomaram posse em cerimônia no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (10). Alexandre Padilha substitui Nísia Trindade no Ministério da Saúde. Ele já ocupou essa pasta no governo Dilma Rousseff. Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT e deputada pelo Paraná, assume as Relações Institucionais.

Durante seu discurso de despedida, Nísia Trindade destacou os ataques que sofreu por ser mulher durante sua gestão. Alexandre Padilha enfatizou sua determinação em combater o negacionismo na saúde e defender o SUS. Gleisi Hoffmann afirmou seu compromisso com as pautas econômicas lideradas pelo ministro Fernando Haddad.

A mudança nos ministérios ocorre em meio a uma queda na aprovação do governo Lula, conforme apontam pesquisas recentes. Apesar das pressões por uma reforma ministerial mais abrangente, o presidente ainda não se pronunciou sobre possíveis expansões.

Assista em vídeo - Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann assumem ministérios da Saúde e das Relações Institucionais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!