Ameaçado de extinção, filhote de peixe-boi da Amazônia é alvo de operação complexa para ser salvo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 22h28 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um filhote de peixe-boi-da-amazônia, espécie ameaçada de extinção, foi resgatado ferido em uma comunidade no oeste do Pará. Para ser melhor cuidado, o animal foi levado para Belém em uma operação complexa que precisou de barco, carro e até avião. O filhote, de cerca de dois meses, estava preso a uma rede de pesca. Ele recebeu os primeiros socorros na comunidade ribeirinha onde foi encontrado. Os moradores tiveram orientação dos órgãos ambientais para proteger o peixe-boi até o transporte para Belém. Na Universidade Federal do Pará, uma equipe multidisciplinar será responsável pelo tratamento do filhote. Ele vai receber todos os cuidados necessários até ter condições adequadas para voltar à natureza.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD