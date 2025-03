Anac alega dificuldade em corrigir irregularidades e suspende atividades da Voepass JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 14h35 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h05 ) twitter

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) suspendeu as operações da companhia Voepass devido à incapacidade de solucionar irregularidades identificadas em supervisões realizadas pela agência. A fiscalização foi intensificada após um acidente que resultou na morte de 62 pessoas no interior paulista, em agosto do ano passado. Passageiros afetados devem procurar a Voepass para solicitar o reembolso das passagens.

