Anac suspende todos os voos da Voepass por falta de segurança

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) suspendeu todos os voos da companhia aérea Voepass. A decisão foi tomada sete meses depois do acidente que matou 62 duas pessoas, em Vinhedo, interior de São Paulo. Nesta terça-feira (11), 34 voos foram cancelados e mais 1900 passageiros foram afetados em várias regiões do país. Segundo a ANAC, as operações da empresa ficam suspensas até que ela consiga comprovar que tem capacidade de garantir a segurança de voo prevista nos regulamentos. Em nota, a Voepass afirmou que tenta reverter a decisão. O Procon notificou a Voepass e a Latam - parceira comercial da companhia e as empresas têm cinco dias para apresentar explicações.

