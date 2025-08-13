Anatel alerta sobre riscos de segurança em ‘TV boxes’ clandestinas

A Agência Nacional de Telecomunicações adverte que dispositivos conhecidos como TV Boxes, que não têm homologação, estão sendo usados por criminosos para coleta ilegal de informações de usuários.
Um estudo técnico revelou que essas TV Boxes conseguem acessar dados pessoais mesmo quando os aparelhos estão desconectados. A principal recomendação da Anatel é que os consumidores busquem aparelhos com registro adequado, evitem baixar aplicativos que não sejam confiáveis e descartem dispositivos que representam risco.
Globalmente, a ameaça é preocupante, sendo o Brasil o país mais impactado, com aproximadamente 1,5 milhão de dispositivos comprometidos.
