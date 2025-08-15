Anatel revoga uso obrigatório do prefixo 0303 em telemarketing
Medida visa reduzir ligações inoportunas no Brasil
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu que as chamadas de telemarketing não precisam mais usar o prefixo “0303”. A obrigatoriedade, vigente desde 2022, foi revogada pelo Conselho Diretor da Anatel devido à redução dessas chamadas. Apenas 10% das ligações utilizam o prefixo atualmente.
Empresas que realizam mais de 500 mil chamadas mensais deverão implementar um sistema de verificação para rastreamento. A medida busca reduzir as ligações inoportunas, que já diminuíram em cerca de 200 bilhões por ações anteriores da Anatel.
Entre junho de 2022 e dezembro do ano passado, brasileiros receberam mais de um bilhão de chamadas de telemarketing mensalmente, cerca de 24 por dia. Programas como “Não Perturbe”, que bloqueiam essas chamadas, continuarão ativos, com planos de expansão para combater fraudes telefônicas.
Qual a nova decisão da Anatel em relação ao prefixo de telemarketing?
A Anatel decidiu que as chamadas de telemarketing não precisam mais usar o prefixo ’0303′, revogando a obrigatoriedade que estava em vigor desde 2022.
Por que a Anatel revogou a obrigatoriedade do prefixo 0303?
A revogação foi motivada pela redução das chamadas de telemarketing, com apenas 10% das ligações utilizando o prefixo atualmente.
Quais são as medidas para empresas com alta volume de chamadas?
Empresas que realizam mais de 500 mil chamadas mensais deverão implementar um sistema de verificação para rastreamento das chamadas.
Que iniciativas estão em andamento para combater ligações de telemarketing indesejadas?
Programas como ‘Não Perturbe’, que bloqueiam chamadas de telemarketing, continuarão ativos e com planos de expansão para combater fraudes telefônicas.
Veja também
Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!