Anatel revoga uso obrigatório do prefixo 0303 em telemarketing

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu que as chamadas de telemarketing não precisam mais usar o prefixo “0303”. A obrigatoriedade, vigente desde 2022, foi revogada pelo Conselho Diretor da Anatel devido à redução dessas chamadas. Apenas 10% das ligações utilizam o prefixo atualmente.

Empresas que realizam mais de 500 mil chamadas mensais deverão implementar um sistema de verificação para rastreamento. A medida busca reduzir as ligações inoportunas, que já diminuíram em cerca de 200 bilhões por ações anteriores da Anatel.

Entre junho de 2022 e dezembro do ano passado, brasileiros receberam mais de um bilhão de chamadas de telemarketing mensalmente, cerca de 24 por dia. Programas como “Não Perturbe”, que bloqueiam essas chamadas, continuarão ativos, com planos de expansão para combater fraudes telefônicas.

