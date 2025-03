Anvisa aprova primeira insulina semanal para tratar diabetes 1 e 2 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/03/2025 - 01h01 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Anvisa aprovou um novo tipo de insulina que pode ser aplicada apenas uma vez por semana, uma inovação que pode transformar o tratamento de quem tem diabetes tipo 1 e 2. Segundo especialistas, o novo medicamento é especialmente benéfico para diabéticos do tipo 2, que representam 90% dos casos, reduzindo as aplicações para 52 vezes ao ano. Esse avanço pode aumentar a adesão ao tratamento, já que menos picadas tornam o processo mais prático. O laboratório responsável aguarda a autorização da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos para definir a chegada às farmácias.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD