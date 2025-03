Ao lado de ministros, Lula inaugura o maior hospital da rede estadual de Fortaleza (CE) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 23h19 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula esteve em Fortaleza, no Ceará, onde inaugurou um hospital. Acompanhando de uma comitiva de ministros, Lula inaugurou o Hospital Universitário, no campus da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Este será o maior hospital da rede estadual com 832 leitos e 40 especialidades. A unidade começa a receber pacientes a partir desta quinta-feira (20) e até abril, vai funcionar com 30% da capacidade. O governo também anunciou um investimento de R$ 200 milhões em outras unidades de saúde do Ceará.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD