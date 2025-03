Aos 17 anos, Estêvão, do Palmeiras, é a revelação mais promissora da nova geração JR na TV|Do R7 06/03/2025 - 23h28 (Atualizado em 07/03/2025 - 02h05 ) twitter

Aos 17 anos, Estêvão já é um dos craques do futebol nacional. Antes de defender a seleção, o atacante vai tentar classificar o Palmeiras à final do Paulistão. Para nossos comentaristas da RECORD, o jovem é a revelação mais promissora da nova geração. Estêvão chegou ao Palmeiras com fama de craque. Conhecido como "Messinho" nas categorias de base, ele veio do Cruzeiro e honrou o apelido.

