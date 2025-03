Apreensão de 100 canetas de remédio usado para tratar diabetes acende alerta em autoridades de saúde JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 23h33 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Salvador, a apreensão de 100 canetas de um medicamento indicado para o tratamento de diabetes, mas que também é muito usado para o controle da obesidade, acendeu um alerta para autoridades de saúde. Além do crime de contrabando, que tem aumentado, o transporte é feito sem qualquer controle de temperatura, o que faz o medicamento perder a eficácia. A venda dessas canetas no Brasil só pode ser feita com receita médica. Desde maio do ano passado, quase 2 mil canetas desse tipo de medicamento foram apreendidas, a maior parte com passageiros que desembarcavam do exterior.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD