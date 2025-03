Apreensão de canetas de medicamento para diabetes em Salvador preocupa autoridades Transporte inadequado compromete eficácia do medicamento e levanta questões de saúde JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h31 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h31 ) twitter

Apreensão de 100 canetas de remédio usado para tratar diabetes acende alerta em autoridades de saúde

A apreensão de 100 canetas de um medicamento para diabetes em Salvador levantou preocupações entre autoridades de saúde devido ao transporte inadequado que compromete sua eficácia. O medicamento, além de ser indicado para diabetes, é utilizado no controle da obesidade e só pode ser vendido com receita médica no Brasil. O contrabando dessas canetas tem aumentado, com fiscalizações recentes revelando grandes quantidades sendo trazidas do exterior.

O transporte do medicamento sem controle de temperatura adequado, que deve ser mantido abaixo de 18 graus, é um dos principais problemas. Quando transportado junto ao corpo humano, a temperatura pode ultrapassar 36 graus, comprometendo a eficácia e segurança do remédio. Em um flagrante no aeroporto de Fortaleza, 576 canetas foram apreendidas, somando um valor próximo a meio milhão de reais.

Desde maio do ano passado, quase duas mil canetas foram confiscadas, principalmente de passageiros vindos do exterior. O jovem de 22 anos flagrado em Salvador foi autuado por descaminho e responderá em liberdade. Especialistas alertam para os riscos de utilizar medicamentos transportados inadequadamente, pois sua eficácia não é garantida.

