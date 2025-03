Apreensões de medicamento para diabetes no aeroporto de Guarulhos aumentam Contrabando de medicamento não comercializado oficialmente cresce no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h54 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Número de apreensões de medicamento para diabetes no aeroporto de Guarulhos já supera a de 2024

O Aeroporto Internacional de São Paulo registrou um aumento significativo nas apreensões de um medicamento utilizado para diabetes e emagrecimento. Nos primeiros dois meses deste ano, foram confiscadas quase 3 mil unidades, superando o total do ano anterior. O produto, que ainda não é vendido oficialmente no Brasil, é frequentemente trazido por voos internacionais.

As canetas com o medicamento foram encontradas escondidas em fundos falsos de malas. Embora o uso do produto seja permitido, ele ainda não está disponível para compra no mercado brasileiro. A venda oficial está prevista para começar em junho, mas a importação é permitida com receita médica e seguindo os procedimentos legais.

A RECORD conversou com uma mulher que se identificou como médica e afirmou residir no Uruguai, onde consegue trazer o medicamento ao Brasil. Ela relatou que as vendas ocorrem rapidamente devido à alta demanda. Os dados da Receita Federal indicam que o contrabando do emagrecedor é uma prática comum.

O uso do medicamento sem supervisão médica pode causar efeitos colaterais graves, como vômitos e desidratação, exigindo atendimento hospitalar. Relatos de pessoas que necessitaram de tratamento médico após o uso inadequado do produto reforçam a necessidade de cautela.

‌



Assista em vídeo - Número de apreensões de medicamento para diabetes no aeroporto de Guarulhos já supera a de 2024

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!