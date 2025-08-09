Logo R7.com
Arlindo Cruz, ícone do samba, morre aos 66 anos no Rio

Legado do sambista inclui mais de 795 músicas registradas

  • Arlindo Cruz, ícone do samba, faleceu aos 66 anos no Rio de Janeiro.
  • O artista enfrentava complicações de saúde devido a um AVC em 2017.
  • Nascido na zona norte do Rio, começou a carreira musical aos 17 anos e fez parte de importantes grupos de samba.
  • Seu legado inclui mais de 795 músicas registradas e 26 prêmios conquistados.

 

Arlindo Cruz, renomado cantor e compositor de samba, faleceu no Rio de Janeiro aos 66 anos. Desde o acidente vascular cerebral sofrido em 2017, ele enfrentava complicações de saúde que resultaram em falência múltipla dos órgãos. A família confirmou a morte do artista.

Internado desde o início do ano em um hospital na zona oeste do Rio, Arlindo convivia com as sequelas do AVC que sofreu durante um banho em 2017. Essa condição levou a frequentes internações e perda de mobilidade.

Arlindo nasceu na zona norte do Rio e iniciou sua carreira musical aos 17 anos sob influência do pai. Na década de 1970, destacou-se no bloco Cacique de Ramos ao lado de grandes nomes como Jorge Aragão e Bete Carvalho. Posteriormente, integrou o grupo Fundo de Quintal e seguiu carreira solo nos anos 90.

Ao longo de sua trajetória, Arlindo Cruz acumulou um extenso catálogo musical com mais de 795 músicas registradas e recebeu 26 prêmios. Seu corpo será velado na quadra da escola de samba Império Serrano, um local significativo em sua vida.


O presidente Lula lamentou a perda destacando Arlindo como um dos artistas mais talentosos e respeitados do Brasil.

