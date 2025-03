Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/03/2025 - 00h15 (Atualizado em 02/03/2025 - 18h01 ) twitter

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (1º): Na posse de presidente do Uruguai, Lula comenta discussão entre Trump e Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. Um dia depois de bate-boca histórico, Zelensky afirma que apoio dos Estados Unidos é crucial para o fim da guerra na Ucrânia. No Brasil, criminosos enganam vítimas e vendem ingressos falsos para os desfiles do Carnaval. Polícia prende homem suspeito de planejar invadir prédio do Supremo Tribunal Federal. Brasil pode ganhar a primeira estatueta do cinema nacional neste domingo (2). Corinthians e Mirassol disputam vaga na semifinal do Campeonato Paulista com transmissão da RECORD. Avião bate em pássaro e faz pouso de emergência em aeroporto americano.

