Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (6): Polícia investiga sete suspeitos de participação na morte de uma adolescente em São Paulo. Temperatura volta a subir e cidades gaúchas suspendem as aulas. Vence hoje prazo para ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar defesa no inquérito que apura suposta tentativa de golpe. Brasil registra queda de acidentes de trânsito no Carnaval, mas número de motoristas sob efeito de álcool aumenta. Donald Trump suspende tarifas de importação para o Canadá e o México por um mês. Dorival Júnior convoca Neymar para a seleção brasileira. Palmeiras aposta no talento do jovem Estêvão, de 17 anos, para chegar ao tetra no Paulistão.

