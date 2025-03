Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 23h19 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h06 ) twitter

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (17): Dólar fecha valendo R$ 5,68, a menor cotação do ano. Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda. Governo vai encaminhar ao Congresso amanhã o projeto de lei que aumenta a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Militar do Exército atropela e mata policial no Rio de Janeiro. Expectativa para a conversa entre Trump e Putin que pode definir o cessar fogo entre ucranianos e russos. No futebol, a festa dos campeões pelo Brasil e os gols de quem saiu na frente nas decisões dos estaduais.

