Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/02/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 23h29 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja a edição completa do JR desta sexta (28) com os seguintes destaques: Trump e Zelensky batem boca e reunião termina sem acordo para o fim da guerra na Ucrânia. Presidente Lula escolhe Gleisi Hoffmann para assumir a articulação política do governo. Ônibus com turistas estrangeiros é atacado por criminosos no Rio. E ainda: começam a valer os pagamentos por aproximação via Pix.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD