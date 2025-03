Atacante Raphinha dá declaração polêmica antes do jogo do Brasil contra Argentina JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h32 ) twitter

Uma declaração polêmica do jogador Raphinha, da seleção, esquentou o clássico entre Brasil e Argentina, marcado para esta terça-feira (25), pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A entrevista foi dada ao ex-jogador, Romário, e o atacante se exaltou ao falar sobre o jogo: “Porrada neles. No campo e fora de campo se tiver que ser.”

