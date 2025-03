Ataques de Israel contra o Hamas deixam ao menos 130 mortos na Faixa de Casa JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 01h24 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h10 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Defesa Civil de Gaza anunciou que ao menos 130 pessoas morreram durante ataques de Israel contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza. Em comunicado, a Casa Branca informou que o governo israelense consultou os Estados Unidos antes de realizar a operação. Israel diz que vai intensificar os ataques, já que o grupo se recusa a libertar todos os reféns. Esta é a primeira grande operação militar na região desde o início do cessar-fogo, em janeiro. E ainda: Lula defende a regulamentação das redes sociais durante evento da OAB.

