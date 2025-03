Atlético-MG avança na Copa do Brasil após golear o Manaus por 4 a 1 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 23h12 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Atlético Mineiro se classificou na Copa do Brasil ao golear o Manaus por 4 a 1. Jogando no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Galo abriu o placar com Alisson. O segundo gol foi do argentino Cuello. No segundo tempo, Rony fez o terceiro. O Manaus ainda diminuiu com um golaço de Renan. Deyverson fechou o placar para o Atlético Mineiro.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD