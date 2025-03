Atlético supera o América e conquista o hexa do Campeonato Mineiro JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/03/2025 - 22h03 (Atualizado em 16/03/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Atlético Mineiro conquistou seu 50º título estadual, apesar de perder para o América. Na primeira partida, a equipe havia vencido por 4 a 0, permitindo que perdesse por até três gols de diferença. No Mineirão, com 42 mil torcedores, Jonatas marcou para o América aos 31 minutos do segundo tempo. Mesmo com a derrota, o Atlético celebra mais uma conquista.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD