Aumento de roubos e furtos de celulares em janeiro preocupa Minas Gerais Motoqueiros em Belo Horizonte aproveitam distrações para cometer crimes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 23h49 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h49 )

Mais de quatro celulares foram roubados ou furtados por hora durante o mês de janeiro, em MG

Em janeiro, Minas Gerais registrou um aumento significativo nos roubos e furtos de celulares, com média superior a quatro incidentes por hora. Em Belo Horizonte, motoqueiros têm se aproveitado dos momentos de distração das vítimas para realizar os crimes. Foram contabilizados no estado 620 roubos e mais de 2.500 furtos de celulares apenas no primeiro mês do ano.

Um exemplo ocorreu quando uma manicure aguardava a abertura do local onde trabalha e teve seu celular arrancado das mãos por um motociclista, resultando em um prejuízo superior a seis mil reais. A vítima estava distraída conversando em um grupo familiar quando foi surpreendida.

A Polícia Militar busca combater essa prática focando na identificação e prisão dos receptadores, responsáveis por negociar os aparelhos roubados. Devido ao elemento surpresa utilizado pelos criminosos, as autoridades recomendam evitar o uso de celulares em áreas abertas para minimizar riscos.

Assista em vídeo - Mais de quatro celulares foram roubados ou furtados por hora durante o mês de janeiro, em MG

