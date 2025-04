Aumento do ICMS impacta compras internacionais em nove estados Alíquota elevada afeta produtos importados de até 50 dólares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h59 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Consumidores de nove estados vão pagar mais caro por compras em sites estrangeiros

As compras em sites internacionais para consumidores de nove estados no Brasil ficaram mais caras devido ao aumento da alíquota do ICMS, imposto sobre produtos comprados. Essa alteração, que passou de 17% para 20%, foi aprovada pelo Conselho de Secretários da Fazenda no final do ano anterior e começou a vigorar hoje.

Entre os estados que anunciaram essa mudança, Minas Gerais estava incluído, porém, o governador decidiu reverter a aplicação da nova alíquota. Outros estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste optaram por manter a tributação em 17%. Além disso, o preço dos produtos importados já sofreu aumento devido a uma taxa federal adotada no ano passado.

A indústria têxtil, que enfrenta forte concorrência de produtos chineses, vê a elevação da taxa como uma maneira de igualar as condições de mercado e incentivar a indústria local. Uma advogada tributarista sugere que reduzir os impostos sobre produtos nacionais poderia fomentar investimentos no país e estimular o crescimento econômico.

Muitos consumidores, como Sônia, que participa da reportagem, procuram por preços mais baixos, seja online ou em lojas físicas. A preocupação com custo continua sendo um fator determinante nas decisões de compra realizadas pelos consumidores brasileiros.

‌



Assista em vídeo - Consumidores de nove estados vão pagar mais caro por compras em sites estrangeiros

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!