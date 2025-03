Aumento dos aluguéis no Brasil nos últimos 12 meses; Salvador lidera altas São Paulo registra aumento de 12% nos aluguéis nos últimos 12 meses JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h20 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasileiros enfrentam aluguel mais caro nos últimos 12 meses; Salvador é a capital com a maior alta

Nos últimos 12 meses, os aluguéis residenciais no Brasil subiram significativamente devido à demanda aquecida e juros altos. Salvador registrou o maior aumento entre as capitais, com uma alta de 34,6%. Em São Paulo, os aluguéis cresceram 12%, enquanto a média nacional foi de quase 13%.

Jovanne, morador de São Paulo, precisou mudar de cidade para encontrar opções de aluguel mais acessíveis diante do aumento nos valores. A pesquisa abrangeu 36 cidades, incluindo 22 capitais, revelando que o mercado de trabalho aquecido e a renda dos trabalhadores contribuíram para a elevação dos preços.

Além disso, a alta dos juros tornou a aquisição de imóveis menos viável, obrigando mais pessoas a optarem pelo aluguel. Cidades como Campo Grande e Porto Alegre também enfrentaram grandes aumentos, enquanto Brasília e Maceió registraram as menores altas. O mercado imobiliário deve permanecer pressionado no país.

Assista em vídeo - Brasileiros enfrentam aluguel mais caro nos últimos 12 meses; Salvador é a capital com a maior alta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!