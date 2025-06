Autoridades investigam queda de balão em São Paulo com uma vítima fatal Piloto está preso; acidente ocorreu em Capela do Alto JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h06 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Autoridades apuram a queda de balão tripulado em SP que resultou na morte de uma passageira

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e o Instituto de Criminalística de São Paulo estão investigando a queda de um balão tripulado no interior paulista. O acidente resultou na morte de Juliana Alves Prado, de 27 anos, e na prisão do piloto André de Jesus.

O balão transportava 33 pessoas quando caiu em Capela do Alto. As investigações buscam determinar as causas do acidente. Sabe-se que o piloto tinha licença apenas para voos particulares e sua documentação estava irregular. Ele foi preso por homicídio culposo devido à operação irregular.

Apesar das condições climáticas adversas, como ventos fortes, o piloto decidiu decolar. Na região, um campeonato de balonismo foi cancelado devido ao mau tempo. Este é o terceiro acidente com balões no Brasil desde 2017. O corpo de Juliana será sepultado em Pouso Alegre, Minas Gerais.

Assista ao vídeo - SP: Autoridades apuram queda de balão tripulado que resultou na morte de uma passageira

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!