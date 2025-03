Avião bate em pássaro e faz pouso de emergência em aeroporto dos Estados Unidos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h08 ) twitter

Um avião de carga fez um pouso de emergência nos Estados Unidos. Um dos motores da aeronave pegou fogo sete minutos depois da decolagem no aeroporto, em Nova Jersey. O piloto avisou a torre, retornou e conseguiu pousar. Ninguém se feriu. Segundo o piloto, o avião de transporte de cargas colidiu com pássaros que danificaram um dos motores. O aeroporto chegou a interromper as operações para o trabalho dos bombeiros.

