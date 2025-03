Avião cargueiro russo faz pouso de emergência na Sibéria Falha no trem de pouso faz aeronave derrapar na pista e parar na neve JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h50 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h50 ) twitter

Avião cargueiro faz pouso de emergência na Sibéria e aterrissa de 'barriga' devido à falha

Um avião cargueiro russo realizou um pouso de emergência na região da Sibéria após uma falha técnica. Durante a aterrissagem, o trem de pouso não funcionou, fazendo com que a aeronave deslizasse sobre a pista.

Imagens divulgadas pelo Ministério de Transportes da Rússia mostram o momento em que o avião derrapa e uma das asas toca o solo. Em seguida, a aeronave saiu da pista e parou na neve. Oito pessoas estavam a bordo no momento do incidente, mas todas saíram ilesas. As autoridades russas iniciaram uma investigação para determinar as causas do ocorrido.

