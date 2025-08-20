Avião comercial faz pouso de emergência na Itália após falha no motor Aeronave partiu da Grécia com destino à Alemanha JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h35 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h35 ) twitter

Um avião comercial que decolou da Grécia em direção à Alemanha precisou realizar um pouso de emergência na Itália devido a uma falha no motor. O incidente ocorreu no último sábado (16), cerca de 30 minutos após a decolagem.

A bordo da aeronave estavam 281 passageiros, e felizmente, ninguém ficou ferido. As investigações preliminares apontam que a falha pode ter sido causada por uma colisão com pássaros. O piloto, ao identificar o problema, desligou o motor afetado para garantir a segurança do voo.

