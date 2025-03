Avião de Lula arremete na primeira tentativa de pouso em Sorocaba (SP) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 23h36 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h04 ) twitter

O presidente Lula visitou, nesta terça-feira (18), a fábrica da Toyota, em Sorocaba (SP). Mas ao chegar à cidade, o avião com a comitiva teve que arremeter na primeira tentativa de pouso. O incidente aconteceu por conta do vento forte. Minutos depois, o pouso foi realizado com segurança. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad e Luiz Marinho, Lula visitou a fábrica que está há 67 anos no Brasil e passa atualmente por obras de expansão. Até 2030, a empresa investirá R$ 11,5 bilhões no país, incluindo a construção da nova fábrica para produção de modelos híbridos-flex.

