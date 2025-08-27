Avião faz pouso de emergência após colisão com ave em São Paulo
Voo decolou de Congonhas com destino a Recife, mas pousou em Guarulhos
Um avião que partiu do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Guarulhos após colidir com uma ave logo após a decolagem. O voo tinha como destino a cidade de Recife, mas foi necessário alterar a rota devido ao incidente.
O pouso em Guarulhos ocorreu de forma segura e sem feridos. No entanto, os bombeiros foram acionados para inspecionar o motor da aeronave, que apresentava sinais de fumaça. Colisões com aves são frequentes na aviação brasileira; mais de 2.770 casos foram registrados apenas neste ano. Em 2024, o número desses incidentes superou 3.400, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
Para mitigar esses riscos, aeroportos adotam medidas como o uso de falcões e fogos de artifício para afastar aves das proximidades das pistas. A concessionária do aeroporto de Congonhas mantém uma equipe de biólogos que monitora e reduz atrativos para aves no entorno das pistas, como água, alimentos e lixo. Especialistas destacam a importância dessa fiscalização rigorosa para garantir a segurança dos voos.
Perguntas e Respostas
O que ocorreu com o voo que partiu do Aeroporto de Congonhas?
O voo colidiu com uma ave logo após a decolagem e precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Guarulhos.
Houve feridos durante o pouso de emergência?
Não, o pouso em Guarulhos ocorreu de forma segura e sem feridos.
Quantos casos de colisões com aves foram registrados na aviação brasileira em 2023?
Mais de 2.770 casos de colisões com aves foram registrados neste ano.
Quais medidas os aeroportos adotam para mitigar o risco de colisões com aves?
Os aeroportos utilizam falcões e fogos de artifício para afastar aves, além de manter equipes de biólogos para monitorar e reduzir atrativos para aves nas proximidades das pistas.
