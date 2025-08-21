Avião militar dos EUA pousa no Brasil com autorização oficial

Avião militar dos EUA pousou em São Paulo com autorização do governo brasileiro.
O Boeing 757-200, conhecido como "avião fantasma", apoiou uma delegação diplomática americana.
A aterrissagem ocorreu em meio a tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
Outro avião americano participou de treinamento militar conjunto com a Força Aérea Brasileira.
Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em São Paulo após escala em Porto Alegre, autorizado pelo governo brasileiro. A aeronave forneceu suporte logístico a uma delegação diplomática norte-americana.
O Boeing 757-200, conhecido como “avião fantasma”, aterrissou no Aeroporto Salgado Filho à noite, chamando atenção pela ausência de numeração visível. De acordo com a Polícia Federal, diplomatas americanos estavam a bordo. Após Porto Alegre, o avião seguiu para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde pousou sem incidentes.
A chegada ocorre durante um período de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos devido a tarifas comerciais. Outro avião americano participou de um treinamento militar conjunto com a Força Aérea Brasileira em Brasília, focado em cenários de guerra e missões humanitárias.
Qual a finalidade do pouso do avião militar dos EUA no Brasil?
O avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Brasil para fornecer suporte logístico a uma delegação diplomática norte-americana.
Qual é o modelo da aeronave que pousou em São Paulo?
A aeronave é um Boeing 757-200, conhecido como ‘avião fantasma’.
Como foi a chegada do avião em solo brasileiro?
O avião aterrissou no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre à noite, sem numeração visível, e depois seguiu para o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, onde pousou sem incidentes.
Qual a situação diplomática entre Brasil e Estados Unidos no momento da chegada do avião?
A chegada do avião ocorre em um período de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos devido a tarifas comerciais.
