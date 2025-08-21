Avião militar dos EUA pousa no Brasil com autorização oficial Aeronave apoia missão diplomática em meio a tensões comerciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h43 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Avião militar dos EUA pousou em São Paulo com autorização do governo brasileiro.

O Boeing 757-200, conhecido como "avião fantasma", apoiou uma delegação diplomática americana.

A aterrissagem ocorreu em meio a tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Outro avião americano participou de treinamento militar conjunto com a Força Aérea Brasileira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em São Paulo após escala em Porto Alegre, autorizado pelo governo brasileiro. A aeronave forneceu suporte logístico a uma delegação diplomática norte-americana.

O Boeing 757-200, conhecido como “avião fantasma”, aterrissou no Aeroporto Salgado Filho à noite, chamando atenção pela ausência de numeração visível. De acordo com a Polícia Federal, diplomatas americanos estavam a bordo. Após Porto Alegre, o avião seguiu para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde pousou sem incidentes.

A chegada ocorre durante um período de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos devido a tarifas comerciais. Outro avião americano participou de um treinamento militar conjunto com a Força Aérea Brasileira em Brasília, focado em cenários de guerra e missões humanitárias.

Qual a finalidade do pouso do avião militar dos EUA no Brasil?

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Brasil para fornecer suporte logístico a uma delegação diplomática norte-americana.

‌



Qual é o modelo da aeronave que pousou em São Paulo?

A aeronave é um Boeing 757-200, conhecido como ‘avião fantasma’.

Como foi a chegada do avião em solo brasileiro?

O avião aterrissou no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre à noite, sem numeração visível, e depois seguiu para o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, onde pousou sem incidentes.

‌



Qual a situação diplomática entre Brasil e Estados Unidos no momento da chegada do avião?

A chegada do avião ocorre em um período de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos devido a tarifas comerciais.

Veja também

‌



O texto terá que passar pelo Senado

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Câmara pode votar projeto com regras para evitar que crianças tenham imagens exploradas na internet Polícia do Rio de Janeiro prende suspeitos que roubaram dois turistas alemães na praia de Copacabana Estudo com mais de 100 mil adolescentes revela que 12% deles admitem praticar bullying na escola Médicos descobrem primeiro registro de câncer raro associado a implante de silicone no país Uma em cada três oficinas mecânicas sofre com ausência de profissionais, segundo pesquisa Importadores americanos de café buscam novos mercados por conta de tarifas de 50% Três navios de guerra dos EUA devem chegar à costa da Venezuela para combater o narcotráfico Setores da economia começam a aumentar vendas para novos parceiros depois de taxação dos EUA Embaixada dos EUA diz que avião que pousou em SP teve autorização do governo brasileiro Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (21) Novos ataques russos contra a Ucrânia deixam pelo menos três mortos e 34 feridos Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova obrigatoriedade do voto impresso nas eleições Oposição surpreende governo e define principais cargos de CPI mista do INSS Autoridades francesas investigam morte de influenciador que participava de desafios na internet Canil é investigado por anunciar filhotes de cachorros na internet e não entregar os animais Minuto JR: Trem bate contra carreta em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro Bancos brasileiros que atuam nos EUA avaliam consequências de possíveis sanções americanas Suspeitos são presos de integrar quadrilha que aplica golpes em pessoas com processos na Justiça Terroristas do Hamas atacam acampamento do exército de Israel na Faixa de Gaza Moraes afirma que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos EUA

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!