Bahia, Ceará e Avaí lideram finais dos campeonatos estaduais Times avançam rumo aos títulos nos campeonatos Baiano, Cearense e Catarinense JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h34 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahia, Ceará e Avaí saem à frente e se aproximam de títulos estaduais

Bahia, Ceará e Avaí conquistaram vantagem significativa nas finais dos campeonatos estaduais. No Nordeste, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 com gols de Gabriel Xavier e Erick Pulga. O time pode perder por até um gol de diferença no próximo confronto no estádio do Barradão para ser campeão.

O Ceará superou o Fortaleza por 1 a 0 com um gol de Fernando Sobral. Assim como o Bahia, precisa apenas de um empate na final em Fortaleza para garantir o título estadual.

Em Santa Catarina, o Avaí derrotou a Chapecoense com dois gols de Mário Sérgio. Por ter a melhor campanha, jogará pelo empate na segunda partida em Florianópolis para conquistar o título.

Assista em vídeo - Bahia, Ceará e Avaí saem à frente e se aproximam de títulos estaduais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!