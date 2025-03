Banco Central dos EUA confirma expectativas e mantém juros entre 4,25% e 4,5% ao ano JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 23h23 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h10 ) twitter

Nos Estados Unidos, o Banco Central americano seguiu o que era esperado pelos analistas do mercado financeiro e manteve a taxa de juros de referência entre 4,25% e 4,5% e meio por cento ao ano. Segundo comunicado do federal reserve, a atividade econômica do país cresce em ritmo sólido.

