Banco Central dos EUA mantém taxa de juros entre 4,25% e 4,5% Federal Reserve destaca crescimento sólido da economia americana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h07 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h38 )

Banco Central dos EUA confirma expectativas e mantém juros entre 4,25% e 4,5% ao ano

Nos Estados Unidos, o Banco Central americano seguiu as expectativas dos analistas do mercado financeiro ao manter a taxa de juros de referência entre 4,25% e 4,5% ao ano. Segundo comunicado do Federal Reserve, a atividade econômica do país cresce em ritmo sólido.

