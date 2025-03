Banco Central endurece regras do Pix para combater fraudes Chaves de CPF e CNPJ com irregularidades serão excluídas para aumentar a segurança JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h36 ) twitter

JR Dinheiro: Chaves do Pix com CPF e CNPJ com irregularidades na Receita serão excluídas

O Banco Central alterou as regras do Pix para excluir chaves associadas a CPFs e CNPJs com irregularidades detectadas pela Receita Federal. A medida visa dificultar fraudes em que chaves são usadas para redirecionar transações para contas de outras titularidades.

As chaves de CPFs serão removidas se o cadastro estiver suspenso ou cancelado por inconsistências, falecimento do titular ou fraude. Para empresas, as chaves serão excluídas se o CNPJ estiver suspenso, inapto ou baixado devido ao fechamento da empresa ou erros operacionais.

Usuários que utilizam e-mail como chave não poderão transferir a titularidade para outra conta. Já as chaves vinculadas a números de celular poderão ser transferidas caso o número mude de proprietário. Com essas medidas, espera-se reduzir fraudes no Pix, consolidado como um dos principais métodos de pagamento no Brasil.

Assista em vídeo - JR Dinheiro: Chaves do Pix com CPF e CNPJ com irregularidades na Receita serão excluídas

